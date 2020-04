Prefeito de Niterói afirma que isolamento social e ações contra Coronavírus têm limitado propagação

Na contramão de outras cidades e do Brasil de forma geral, Niterói segue em ritmo lento no crescimento dos casos de coronavírus na cidade. Até o momento, a cidade soma 79 casos confirmados de pessoas com Covid-19. Desses, 17 estão hospitalizados, 14 em UTI e 28 já estão recuperados. O município registra agora duas mortes, com o resultado positivo de uma moradora de Camboinhas de 65 anos, hipertensa e com câncer. O balanço foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves durante live na rede social da Prefeitura de Niterói.

Rodrigo Neves analisou o motivo de Niterói estar em ritmo de propagação mais lento. Ele lembra que, em dia 22 de março, as cidades do Rio e Niterói registraram o primeiro óbito. Nesse sábado (4), a capital somou 79 óbitos, enquanto Niterói registrou sua segunda morte.

“Em Niterói poderíamos ter uma tragédia porque a cidade tem características socioeconômicas e territoriais diferente do Rio e do Brasil. Niterói tem quase 50% de sua população nas classes média e alta que viajaram ao exterior, entre dezembro e fevereiro, e voltaram contaminadas, assintomáticas ou com sintomas leves como uma gripe. Se não tivéssemos adotado o isolamento social, o vírus teria se espalhado rapidamente e já teríamos uma situação de caos”, disse o prefeito.