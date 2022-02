Prefeito de Niterói acompanha trabalho da força-tarefa atua na limpeza do Centro Histórico de Petrópolis

O prefeito de Niterói, Axel Grael, esta em Petrópolis neste domingo (20) acompanhando o trabalho da força-tarefa montada pela Prefeitura de Niterói para atuar na limpeza da cidade da Região Serrana após as chuvas da última semana.

O trabalho começou pela Rua do Imperador, no Centro Histórico da cidade. Serão mais de 200 trabalhadores da Clin e da Secretaria de Conservação e um caminhão-pipa com jato d’água, maquinário, equipamentos e ferramentas trabalhando nas regiões mais atingidas pelas chuvas. Além disso, 10 assistentes sociais da Prefeitura foram enviados para Petrópolis para atender as vítimas.

Desde quinta-feira (17), a Defesa Civil de Niterói tem deslocado equipes diárias com engenheiros, arquitetos, geógrafos e especialistas em geoprocessamento para Petrópolis. Equipes da secretaria de proteção animal de Niterói também atuaram no resgate de animais na cidade imperial.