Prefeito de Itaboraí é alvo de tentativa de assalto

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), foi alvo de uma tentativa de assalto, na noite deste sábado (22), na estrada que liga Itaboraí e Maricá, altura de Ubatiba. O próprio Delaroli divulgou o caso, em suas redes sociais, em postagem na qual afirmou que está bem.

“Tentaram assaltar a gente aqui na estrada que liga Itaboraí a Maricá, mas não tiveram sucesso. Abandonaram o carro. Está tudo bem, tem muita gente preocupada, que viu a gente. Graças a Deus nada aconteceu. Os dois elementos correram para dentro do loteamento”, disse.

Segundo o prefeito, ele trafegava de carro pela estrada quanto dois bandidos em outro carro, da marca Citroen, tentaram abordá-lo. No entanto, seguranças do político reagiram e trocaram tiros com a dupla. os criminosos, então, abandonaram o veículo e fugiram a pé para uma área de mata. Ninguém se feriu.

Um boletim de ocorrência será registrado e a Polícia Civil investigará o caso.