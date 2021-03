Prefeito de Cabo Frio pede que turistas não viagem para a cidade

Novas restrições foram anunciadas pelo prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. A adoção das medidas é para combater a disseminação do coronavírus. Entre elas está o fechamento do acesso às praias. Também será intensificada a fiscalização nas entradas da cidade, com o objetivo de coibir a entrada de visitantes.



“Eu vou me dirigir, de modo especial, ao cidadão do Rio de Janeiro e dos municípios da Baixada Fluminense: não venham para a Região dos Lagos neste feriado de 10 dias. Todas as medidas restritivas de acesso, principalmente ao município de Cabo Frio, já estarão sendo adotadas a partir de hoje. As praias estarão fechadas, tanto para o turista que, por acaso já esteja na cidade, quanto para o morador. E os acessos pelas estradas a Cabo Frio serão bloqueados”, explica o prefeito.



Segundo Bonifácio, haverá uma integração com outros municípios da região para a implantação de barreiras de controle nas estradas. O prefeito pediu a compreensão dos moradores e turistas neste momento crítico da pandemia da Covid-19.



“Os outros prefeitos da região estão, também, tomando medidas de bloqueio do acesso aos seus municípios, e também do fechamento das praias litorâneas e lacustres. Eu espero a compreensão de todos. Sempre recebemos o turista de braços abertos. Mas, neste momento, da grave pandemia que assola o Brasil, da alta taxa de contaminação, da possibilidade de não termos mais leitos para acomodar aqueles que estão precisando de UTI e de tratamento, não há outra decisão dos prefeitos, e de modo especial aqui, em Cabo Frio, senão o fechamento do acesso à nossa cidade.



O prefeito também informou que as medidas seguirão em vigor até o dia 4 de abril.



“É um apelo que faço. Você, morador do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que sempre foi recebido por nós, neste feriadão não venha pra cá. Fique na sua cidade. Essas medidas restritivas se estenderão até o dia 4 de abril. Espero a compreensão de todos”, disse ainda o prefeito.