Prefeito de Cabo Frio passa por uma cirurgia de seis horas em Niterói

José Bonifácio, prefeito de Cabo Frio, passou por uma cirurgia para remover um nódulo no fígado e duas hérnias de disco, nesta sexta-feira (8), no Complexo Hospitalar de Niterói. A operação durou cerca de seis horas, mas foi realizada com sucesso.

Até o momento da cirurgia, familiares, amigos e moradores da cidade, ficaram em clima de tensão por causa da saúde do prefeito, mas a notícia de que a cirurgia foi realizada com sucesso, veio de sua esposa, Ana Valladão.

“A cirurgia foi boa e sem intercorrências. Ele passou bem, graças a Deus”, Ana. Logo em seguida, depois que Bonifácio saiu da cirurgia, o seu amigo e ex-deputado, Jânio Mendes, informou que o prefeito ficaria mais um hora no centro cirurgia e depois iria para UTI, local em que permanecerá por dois dias, em observação.

As expectativas é que a recuperação do José Bonifácio ocorra tudo bem, para que amanhã (11), ele seja transferido para o quarto.

Segundo a assessoria do prefeito de Cabo Frio, “O procedimento foi realizado pelo cirurgião do aparelho digestivo Dr. Marcelo Enne, no Complexo Hospitalar de Niterói, e foi bem sucedido. A cirurgia teve 6 horas de duração e a equipe médica aproveitou para retirar uma hérnia. O prefeito apresenta bom estado de saúde. A previsão de recuperação gira em torno de 10 dias. Durante o período, o prefeito irá despachar normalmente os documentos que forem necessários”.