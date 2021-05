Prefeito de Búzios diz que vai recorrer da decisão de afastamento do cargo

Em entrevista à reportagem de A TRIBUNA, o prefeito de Búzios, Alexandre Martins (PL), afastado do cargo por 180 dias, nesta quinta-feira (13), em decorrência de uma decisão judicial do Juízo da comarca do município, afirmou que ainda não foi notificado da decisão, mas que seus advogados já estão trabalhando para tentar revertê-la. Além disso, ele alega estar convocando todos os procuradores que foram aprovados no concurso realizado em 2012, mas que, como o certame aconteceu há nove anos, muitos não atendem ao chamado.

“Eu nem fui notificado ainda, estou atrás do oficial de justiça que está vindo me notificar. Meus advogados já foram ao Rio para tentar reverter uma decisão que eu mesmo não entendo. Estou convocando todos os concursados, já chamamos e eles não vem, estou cumprindo as decisões, mas não posso responder por gestões passadas”, disse.

Em relação ao trecho da decisão que afirma que o governo municipal pretendia distribuir quase R$ 2 milhões de Reais constantes do Fundo Municipal de Honorários de Sucumbência a procuradores em situação irregular, o prefeito afirma que o dinheiro não foi utilizado.

“Sucumbência continua depositada, fiz um projeto de lei, mas parece que não aceita o procurador ter cargo comissionado. Os advogados estão trabalhando. Não foi utilizado. O ruim de tudo é a instabilidade que tenta se colocar no município de Armação dos Búzios. Desde que eu entrei estou chamado”, prosseguiu.

Por fim, Alexandre destaca a boa relação com o vice-prefeito, Miguel Pereira, que, com o afastamento, deverá assumir o cargo. O prefeito afastado ainda recorda que o mesmo juiz havia determinado, por diversas vezes, o afastamento de seu antecessor.

“Ele é meu amigo, esteve comigo hoje, continua trabalhando direitinho, não fujo de notificação. Não devo nada, estou fazendo o meu trabalho e vou ver o que a Justiça superior irá decidir. Esse mesmo juiz já afastou várias vezes o prefeito anterior”, concluiu.

Vereador de oposição entende que decisão é negativa

Para o vereador Rafael Braga (DEM), um dos nomes de oposição da cidade, o afastamento do prefeito é visto como algo negativo, pois traz instabilidade jurídica. Ele recorda que foi um dos parlamentares que apresentou a denúncia sobre o caso no plenário da Câmara Municipal.

“Nós já havíamos falado da ilegalidade desse pagamento, pautei isso e fiz essa denúncia no plenário da Câmara em janeiro, e agora essa decisão surpreende a todos nós. Não esperávamos, por mais que a gente soubesse que havia um processo em andamento, a judicialização desse tema, não esperava que chegasse a esse entendimento do afastamento do Chefe do Executivo. Isso é muito ruim para a cidade, a gente já viveu no passado instabilidade jurídica.”