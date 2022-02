Prefeito dá início as obras no Engenho do Mato que vão custar mais de R$ 200 milhões

O Engenho do Mato, Região Oceânica, há decadas reivindica a presença da prefeitura em vários setores. Nesta quinta-feira (24) o prefeito Axel Grael esteve lá para lançar um pacote de obras de drenagem e pavimentação de 117 ruas do bairro que vão custar mais de R$ 200 milhões.

O prefeito disse na cerimônia que o principal objetivo das obras é aumentar a qualidade de vida da região, sem que o bairro perca sua característica rural. Antes de entrar em decadência, o Engenho do Mato se destacava como polo de criação de cavalos e agricultura familiar. Com o passar do tempo a região saiu do noticiário turístico para frequentar as páginas policais com a migração de quadrilhas (inclusive de Maricá) que se aproveitam do abandono. O narcotráfico e das milícias transformaram a região numa terra de medo.

Por isso, Axel Grael anunciou que a localidade deve receber uma unidade de policiamento permanente. Ele disse que a prefeitura tem que agir rápido, logo, antes que a criminalidade se alastre de forma irreversível. No entanto, moradores desejam que a Região Oceânica receba uma unidade da Polícia Militar, sediada no Engenho do Mato para conter o avanço do crime organizado.

“Essa região vai ser transformada, rua por rua. Não tem ‘plano B’, tem que ficar bom. Nunca antes a Região Oceânica recebeu um pacote tão grande de investimentos”, disse Grael.