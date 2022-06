Prefeito Axel Grael lamenta possíveis mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), lamentou as possíveis mortes do jornalista inglês e do indigenista na Amazônia, Dom Phillips e Bruno Pereira.

“Triste saber que Bruno e Dom tiveram um final trágico como este. Exemplos de luta e resistência, serão sempre lembrados pelo trabalho em prol da Amazônia e dos povos indígenas. Me causa indignação ver a Amazônia tomada pela criminalidade. Que a justiça seja feita!”, escreveu o prefeito numa rede social.

Grael se dedica a causa ambiental há mais de 40 anos. Foi presidente do IEF – Instituto Estadual de Florestas. Depois disso, presidiu também a FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente em duas gestões (1999-2000 e 2007-2008) e foi Subsecretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro.