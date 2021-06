Prefeito Axel Grael envia mensagem de solidariedade à vítima de ataques homofóbicos e racistas

Em sua rede social, o prefeito de Niterói, Axel Grael, publicou neste sábado (19), uma mensagem de solidariedade ao jovem de Niterói que foi vítima de ataques homofóbicos e racistas, na última quarta-feira (16).

“Lamentável saber que um jovem de nossa cidade sofreu ataques homofóbicos e racistas. Repudio qualquer tipo de preconceito e violência. A Secretaria de Direitos Humanos está acompanhando o caso, amparando a vítima. Niterói tem vocação para o avanço, não há espaço para o retrocesso”, declarou o prefeito em nota publicada ontem.

O caso aconteceu na última quarta-feira (16), quando a casa de um jovem morador do Barreto foi invadida por pessoas ainda não identificadas. A vítima foi surpreendida ao encontrar as paredes externas de sua residência com pichações homofóbicas e racistas. A vítima relata que no dia seguinte, quinta-feira (17), surgiram novas pichações e também passou a receber mensagens com ameaças de morte.

A vítima buscou por ajuda na Comissão de Combate às Discriminações da Alerj, que imediatamente acompanhou o jovem até à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), onde o caso foi registrado.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói (SASDH) também foi acionada e passou a dar assistência à vítima. De acordo com a Secretaria, a vítima está sendo acompanhada pelo Centro de Cidadania, que está oferecendo suporte psicológico, jurídico e social. Por questões de segurança, a vítima foi aconselhada a deixar sua residência e já se encontra acolhida em local não informado.

A Secretaria de Direitos Humanos informa que o caso também foi registrado na 76ª DP (Centro) e que já iniciaram as investigações para tentar identificar a autoria do crime.