Prefeito Axel Grael diz que quer Niterói entre os melhores carnavais do Brasil

Rafael Thomas

Em entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA, o prefeito de Niterói, Axel Grael disse que está muito feliz com a volta dos desfiles da cidade depois de dois anos e que agora com a nova passarela do samba a cidade está inaugurando um novo momento na história do Carnaval.

Acompanhado da esposa Christa Vogel Grael o prefeito deu a largada no carnaval de Niterói, nesta quinta-feira (21) às 21horas.

O desfile é no Caminho Niemeyer, no Centro, com as Escolas de Samba da série B. A Prefeitura e a Neltur estimam que 15 mil pessoas passem pela nova passarela do samba nos três dias de desfile.

Hoje passarão pela avenida as agremiações Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Bafo do Tigre, Império de Arariboia, Banda Bastião, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique de São João, e Tá Rindo Por quê?

Axel Grael disse ao jornal A TRIBUNA que “tenho certeza que este Carnaval estreia um novo momento no Carnaval de Niterói e que quem vier, vai curtir muito o Carnaval da cidade e que daqui pra frente nós teremos cada vez mais visibilidade”, disse.

Questionado sobre Niterói já ter sido um dos maiores carnavais do país e o que a prefeitura tem feito para a cidade retomar essa posição, o prefeito disse que a inovação é o trabalho conjunto entre a prefeitura e as escolas.

“Tenho certeza que a partir desse ano teremos um novo caminho para o Carnaval de Niterói, juntando a capacidade criativa das escolas, a vibração do público e a vista da Baía de Guanabara é o que a gente tem de muito forte”, completou o prefeito.

Também estavam presentes junto ao prefeito o vice-prefeito Paulo Bagueira, sua esposa, a ex rainha de bateria da escola de samba Unidos do Viradouro, Raissa Oliveira e o presidente da comissão de carnaval Anderson Pipico.

A agremiação Amigos da Ciclovia iniciou os desfiles com o enredo “Niltinho do Bar”. O Carnavalesco Xororó disse estar muito feliz com o retorno dos desfiles depois desses dois anos de pandemia.