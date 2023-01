Prefeito assina documento para início das obras na Alameda

O Teatro Popular Oscar Niemeyer foi o lugar escolhido na noite de hoje (11) pelo prefeito Axel Grael (PDT) para assinar a ordem de início de Reestruturação Urbana da Alameda São Boaventura, que prevê a revitalização da principal via da Zona Norte de Niterói.

Considerada uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Alameda vai passar por intervenções que incluem modernização dos corredores viários, melhoria e ampliação da rede de drenagem, pavimentação, acessibilidade das calçadas e implantação de ciclovia.

O prazo máximo para a execução das obras será de dezoito meses contados a partir da ordem de início que será expedida pela Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), em até um mês a contar da assinatura do contrato.

“A concepção desse projeto vai transformar a Alameda São Boaventura. É um projeto que é um desafio muito grande e algumas pessoas falaram para mim que se tratava de uma obra muito difícil pela sua complexidade. É como diz aquele velho ditado: ‘consertar o pneu com o carro andando’. Nós vamos ter que fazer uma intervenção de grande porte. Serão implantados equipamentos novos como a ciclovia, teremos um tratamento paisagístico que não há no local. Mas o maior desafio disso tudo é realizar uma obra deste porte convivendo com o fluxo de trânsito existente na Zona Norte da cidade. Por isso é tão importante que a gente tenha as lideranças comunitárias a nosso favor. Toda obra traz benefícios e transtornos. Estamos cientes desse esforço de planejamento que vamos ter que fazer e foi assinado aqui um documento que é a ordem de início dessas obras com a empresa vencedora do processo licitatório que é o Consórcio Alameda São Boaventura a começar os trabalhos”, revelou Axel, completando que as obras devem começar em dois meses após detalhamento do projeto executivo.

Grael citou como serão realizadas as obras.

“Será feita da mesma forma que fizemos com a TransOceânica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu. Lá também foi um desafio muito grande, já que não havia alternativa para desviar o trânsito. E mesmo assim, a obra está pronta e atende toda população de Niterói. Esperamos que os moradores da cidade acompanhem as etapas desta obra, tragam sugestões e reclamações para que a gente possa tentar ajustar as coisas e espero que a gente não cause tanto desconforto. Mas isso tudo foi previsto e tenho certeza que a Região Norte de Niterói vai ser transformada e queremos que, durante as obras, as pessoas entendam que vai haver transtornos”, afirmou.

Já o vice-prefeito Paulo Bagueira externou a alegria com a concretização da obra numa das principais vias de Niterói que fez parte de sua vida.

“Quando se é jovem, sempre tem um eixo na nossa vida que a gente passa a maior parte do tempo e sempre lembra com carinho. Ali na Alameda, estudei no Colégio Brasil e com o início das obras isso me deixa muito feliz. É um marco para a cidade e teremos outras obras que inauguraremos em breve. Obra boa não é a que começa mas sim a que é entregue. O governo Axel Grael é de entrega”, destacou.

Para Renato Barandier, secretário de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, a obra dará à Zona Norte uma qualidade urbanística de excelência.

“A reurbanização da Alameda é a maior obra da história da região norte de Niterói, que vai mudar a cara não só do Fonseca, mas de toda a região norte da cidade”.

Outro que falou com entusiasmo da assinatura do documento foi o secretário de Obras e Infraestrutura, Vicente Temperini, que afirmou que o investimento previsto é de R$ 114 milhões.

“Esse projeto começou com a revitalização dos asfaltos e baias. Quando o prefeito viu o resultado, falou que era necessário dar um pouco mais à população e à Zona Norte. Vale ressaltar que todo projeto que a gente apresenta ao prefeito, a intenção não é apenas priorizar a Região Norte, mas toda Niterói. E isso temos feito com extremo zelo. Parabéns ao prefeito Axel e o vice Bagueira pela coragem em realizar essa obra que era um sonho sonho do ex-prefeito Rodrigo Neves e uma realidade agora com o atual prefeito Axel Grael”, frisou, lembrando do impacto viário para os motoristas que trafegam e usam a via para se deslocarem para Maricá, São Gonçalo, Região dos Lagos e Rio de Janeiro.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo Cesar Carrera, enalteceu as secretarias envolvidas no Projeto de Reestruturação Urbana da Alameda São Boaventura e fez questão de mandar um recado para os moradores de Niterói.

“Esse projeto vem sendo trabalhado há muito tempo em parceria com a Secretaria de Obras e o Urbanismo. Temos a certeza de que no prazo estipulado iremos apresentar um grande produto para a população de Niterói”, declarou.