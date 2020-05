Prefeito apresenta plano de transição para líderes religiosos

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu por videoconferência, nesta sexta-feira (22), com 25 líderes católicos, evangélicos, espíritas, luteranos, anglicanos, e de religiões de matriz africana da cidade para apresentar o Plano de Transição Gradual para o Novo Normal.

O prefeito, que estava acompanhado do reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nobrega, dos secretários Rodrigo Oliveira (Saúde) e Axel Grael (Planejamento), das subsecretárias Camila Franco (Saúde) e Maria das Graças Raphael (Pacto Niterói Contra Violência) e da coordenadora do Núcleo de Gestão Estratégica da Prefeitura, Ellen Benedett, agradeceu o apoio dos religiosos, que estão realizando suas celebrações pela internet e alto falantes nas últimas sete semanas. Missas, cultos e serviços religiosos presenciais só poderão ser retomados, com os devidos protocolos sanitários, a partir do sinal amarelo nível 2. Hoje estamos um sinal acima, que é o laranja.

“Essa transição só foi possível porque Niterói fez o dever de casa. Pedi a compreensão dos líderes religiosos para seguirem realizando celebrações pela internet, pois as presenciais só podem ser retomadas quando a cidade chegar ao estágio amarelo”, explicou o prefeito.

Fotos: Luciana Carneiro /Prefeitura de Niterói