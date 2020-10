Prefeito anuncia retorno das aulas do 3º ano do Ensino Médio nas redes pública e particular de Niterói

O prefeito Rodrigo Neves anunciou na noite desta quinta-feira (1), na live do Gabinete de Crise nas redes sociais, o retorno das aulas de forma presencial nas escolas da rede municipal e privadas de ensino em Niterói. A volta está programada para acontecer na próxima segunda-feira, dia 5, somente para os alunos do 3º ano do Ensino Médio.

Segundo o prefeito, foi assinado com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

“A partir do acordo que firmamos com o MP, vou revogar o Decreto nº13.750/2020, estruturar e publicar um novo decreto. O novo texto diz que, se após 15 dias todos os indicadores se mantiverem no mesmo nível, poderemos promover o retorno do 2º ano do Ensino Médio, depois de mais 15 dias o 1º ano e assim sucessivamente”, disse.