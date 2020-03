Na noite deste domingo 22, o prefeito Rodrigo Neves fez mais um pronunciamento via rede social. Ele disse que nesta segunda-feira, iniciará a desinfecção das ruas do bairro de Icaraí, onde foram detectados a maioria dos casos no município (maior parte importados, ou seja, vieram para cidade através de pessoas que tiveram contato com o vírus fora do país).

O prefeito ainda disse que o sucesso do não crescimento expressivo de infectados no município, se deve ao conjunto de ações imediatas visando impedir o avanço do vírus, como o isolamento social.

Rodrigo fez uma reunião via videoconferência com, os cônsules da China e Itália, que afirmaram que o melhor resultado ao combate do coronavírus é a quarentena.

A prefeitura adquiriu novas ambulâncias UTI para unir forças às já existentes do SAMU no município, lembrando que o serviço já era o mais bem equipado do estado.

Outras medidas já haviam sido tomadas como arrendamento de um hospital inativo na região oceânica da cidade, sendo este o primeiro do estado exclusivo para o combate a pandemia.

ABUSO DE PREÇOS

Segundo o prefeito os fiscais de outras áreas da prefeitura se unirão aos fiscais de defesa do consumidor, para coibir aumento abusivo de preços em supermercados, e fez apelo a empresários para que não aumentem os preços.

Rodrigo concluiu o pronunciamento dizendo que no dia dois de abril será pago cinquenta por cento do 13° salário dos servidores públicos municipais e está decretado a proibição de corte do fornecimento de água, por não pagamento e espera que o governo federal, que regula e controla a energia elétrica, faça o mesmo.