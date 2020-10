Prefeitável Tuninho Fares (DC) troca ideias com eleitores do Caramujo, Ponta da Areia e Icaraí

Candidato a prefeito de Niterói pelo partido Democracia Cristã, Tuninho Fares cumpriu agendas externas neste fim de semana, que incluíram as zonas Norte e Sul. No Caramujo, ele foi recebido por lideranças comunitárias que, dentre outras reivindicações, reclamavam da dificuldade no atendimento nas unidades de saúde municipal, já que o posto mais próximo fica em Maria Paula e só atenderia os moradores de lá, segundo relataram. O prefeitável prometeu, se eleito, construir uma Clínica da Família 24 horas no Caramujo. Com relação ao transporte público, o prefeitável revelou seu projeto para melhorar o transporte e o trânsito.

“Criaremos dois novos terminais de ônibus: um entre Santa Bárbara e o Caramujo e o segundo na Niterói-Manilha, onde os passageiros de outros municípios saltarão para embarcar no VLT que os levará até o Terminal João Goulart, no Centro, sem custos adicionais. Assim, teremos menos ônibus de outros municípios passando pela Alameda e pelo Barreto, o que melhorará o trânsito e a qualidade do transporte para o usuário. Niterói será a primeira cidade não-capital a ter um transporte moderno como o VLT”, descreveu.

Tuninho também esteve na Ponta D’Areia, onde mora e é presidente licenciado da Associação de Moradores. Flamenguista, aproveitou o convite dos amigos para, após o jogo, apresentar suas propostas de governo. “A Ponta D’Areia precisa avançar na saúde com um posto de atendimento 24 horas. Na segurança, colocaremos mais agentes do programa Niterói Presente, principalmente à noite”, disse.

Já no calçadão da Praia de Icaraí, o candidato a prefeito e sua vice Nubya Mattos – acompanhados de seus apoiadores – fizeram corpo a corpo para explicar seu programa de governo. Dos pedestres, ouviram queixas sobre o alto valor do IPTU. Sobre esse assunto, Fares prometeu calcular uma redução. Ao final da caminhada, uma surpresa interessante: o encontro amável com a concorrente Juliana Benício (Novo), também postulante ao cargo maior do Executivo niteroiense, em que ambos conversaram e se abraçaram, mostraram que adversário não precisa ser necessariamente inimigo.