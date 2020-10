Prefeitável Tuninho Fares (DC) detalha plano de VLT para Niterói

Tuninho Fares, candidato a prefeito de Niterói pelo partido Democracia Cristã, panfletou na Praça Arariboia e interagiu com usuários das barcas na estação do Centro. Deles ouviu reclamações quanto aos intervalos, o preço da passagem e a falta de ar condicionado de parte das embarcações. Diante disso, afirmou que em seu governo vai buscar, junto aos governos estadual e federal, apoio para implantar o metrô de interligação entre municípios. Também afirmou que Niterói será a primeira cidade não-capital a ter o VLT ligando os bairros ao centro da cidade.

“Caso o metrô não seja implantado, iremos criar, se eleitos, duas estações para o desembarque dos passageiros que vêm de outras regiões. Uma será na Niterói-Manilha e a outra entre Santa Bárbara e o Caramujo, onde os passageiros irão descer e utilizar o VLT até o Terminal Rodoviário João Goulart. Teremos estações durante o percurso para aqueles que precisam embarcar e desembarcar em outros locais. O VLT diminuirá o número de ônibus nestas vias e será um transporte de qualidade, fazendo com que o trânsito melhore em todas as regiões niteroienses, inclusive na Zona Sul. Na Região Oceânica, será construída em Várzea das Moças a estação inicial do VLT que irá até o Centro”, detalhou o servidor público e líder sindical de 73 anos.