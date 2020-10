Prefeitável em Niterói pelo PMB, Renata Esteves comemora aniversário em campanha

Candidata a prefeita de Niterói pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), a advogada Renata Esteves comemorou neste sábado (17) seu aniversário de 34 anos com uma agenda especial de campanha, que incluiu, além de reuniões com lideranças comunitárias e religiosas para mostrar seu plano de governo, também uma carreata pela orla guanabarina da cidade.

Acompanhada de apoiadores, eleitores, correligionários, familiares e amigos, a niteroiense percorreu o Centro, Icaraí, Gragoatá, São Francisco e Charitas. Ao seu lado, os fiéis escudeiros: o marido Rafael e o filho do casal, o pequeno Benjamin. Nas semanas anteriores, a prefeitável visitou outros bairros niteroienses, apresentando para todas as regiões do município o seu plano de gestão caso eleita.