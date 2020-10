Prefeitável de SG, Dimas Gadelha (PT) planeja instalar 500 câmeras de segurança pública

O médico Dimas Gadelha (PT), candidato a prefeito pela coligação “São Gonçalo Pode Mais”, fez carreata neste sábado (17) o lado do advogado Marlos Costa, candidato a vice-prefeito, percorrendo Trindade, Avenida Maricá, Galo Branco, Rocha, Lindo Parque, Santa Catarina, Barro Vermelho, Vila Lage, Porto Velho, Gradim, bairro Rosane, Boa Vista, Boaçu e São Miguel. Ao som do jingle de campanha, o prefeitável explanou propostas e compromissos de governo caso eleito.

“Vamos investir os recursos da Prefeitura em políticas públicas de que a população realmente precisa. Vejo, por exemplo, as ruas sujas e o lixo espalhado por todos os cantos. Isso é falta de uma presença firme do poder público. Vou incentivar e investir na coleta seletiva, o que vai movimentar a economia e também reduzir a quantidade de resíduos sólidos nas ruas”, prometeu.

Outro ponto fundamental do programa de governo que Dimas explicou foi o videomonitoramento da cidade para auxiliar na política de segurança pública.

“Tenho conversado muito com Rodrigo Neves (PDT) e Fabiano Horta (PT), prefeitos respectivamente de Niterói e de Maricá, para me inspirar no que eles têm feito em suas cidades. Pretendo instalar 500 câmeras de monitoramento por toda São Gonçalo. Mas também precisamos ter o setor de iluminação pública eficaz. Os moradores reclamam, com razão, que o serviço é pago mensalmente e não é prestado com eficiência. Precisamos ter a cidade iluminada com lâmpadas de LED e garantir a rapidez no atendimento dos reparos nos postes da iluminação pública. Esse é um dos fatores que ampliam também a segurança da nossa população”, esclareceu, informando ainda que vai reestruturar a Guarda Municipal e ajudar o Governo do Estado a levar o programa Segurança Presente aos bairros gonçalenses.

Hoje (18), Dimas e seu vice na chapa, Marlos Costa (PDT) visitaram +os bairros Trindade, Morro do Castro, Tribobó, Mutuaguaçu e Mutuá, ao lado dos candidatos à vereadores da coligação.