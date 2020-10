Prefeitável de Niterói, Danielle Bornia (PSTU) participa de ato anti-Bolsonaro

Em mais um dia de campanha, a candidata a prefeita de Niterói pelo PSTU, Danielle Bornia, participou do Dia Internacional Stop Bolsonaro, que contou com atividades em várias cidades brasileiras no domingo (11). Em Niterói, o ato foi organizado pelo “Comitê Fora Bolsonaro e Mourão – Niterói e São Gonçalo” e teve concentração de manhã em frente ao Campo de São Bento, com caminhada até a praia de Icaraí.

“A nossa participação neste ato se dá pelo entendimento de que não basta trocar quem senta na cadeira. É preciso construir um governo dos trabalhadores apoiados em conselhos populares, pois quem produz a riqueza deve governar. Mas, para além das eleições, achamos fundamental aproveitar a visibilidade do período eleitoral e colocar nossas candidaturas a serviço das lutas da classe trabalhadora. E essa luta, hoje, perpassa por combater aquele que é um dos maiores responsáveis pelo descontrole da disseminação do vírus causador da Covid-19, aquele que está acabando com o meio ambiente brasileiro, atacando ferozmente os direitos dos trabalhadores, deixando o preço dos alimentos nas alturas e desemprego galopante”, disparou.

Amanhã (terça, 13) a prefeitável passará a parte da manhã gravando vídeos de campanha para suas redes sociais. À tarde, interagirá com eleitores nas redes sociais, respondendo a perguntas e expondo mais de seu plano de governo caso seja eleita.