Prefeitável Capitão Nelson (Avante) promete atenção em segurança e limpeza urbana para São Gonçalo

O prefeitável Capitão Nelson (Avante-São Gonçalo) andou nesta quinta-feira, dia 15, pelas ruas do bairro do Rio do Ouro, acompanhado de sua equipe, interagindo com moradores e comerciantes. Ao longo do trajeto, o ex-deputado estadual e vereador licenciado respondeu às perguntas de cidadãos gonçalenses, sendo questionado sobre a segurança e a limpeza urbana, consideradas insatisfatórias.

“Tenho conversado com profissionais na área da segurança e estudado de maneira aprofundada a expansão do programa Segura Presente, em São Gonçalo. Já em relação ao acúmulo de lixo nas ruas, analisaremos os horários de recolhimento e estruturaremos a forma mais eficaz para manter o município sempre limpo”, disse ele, que no fim da tarde se reuniu com moradores do bairro Marambaia.