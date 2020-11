Prefeitáveis fazem campanha até em cidades vizinhas

O candidato a prefeitura de São Gonçalo, Dejorge Patrício (PRB), esteve, na manhã de terça-feira (03), no Terminal Rodoviário de Niterói, onde é grande o fluxo de gonçalenses. Acompanhado de militantes dos partidos coligados, o candidato apresentou suas propostas aos moradores de São Gonçalo que desciam nas plataformas.

Além de ouvir muitas críticas da população em relação aos sistemas de saúde e educação, ele deu destaque aos temas geração de renda e emprego na cidade, assim como melhorias no sistema de mobilidade urbana e transportes.

“Temos que melhorar o sistema de mobilidade urbana na cidade. A população não pode mais perder mais de uma hora, às vezes, dentro de um ônibus para chegar ao terminal. Vamos implantar o sistema ‘Onda Verde’ e procurar criar novos corredores urbanos com objetivo de garantir maior fluidez no transito”, explicou o candidato.

O candidato do PRB falou que “a cidade precisa investir em parcerias e na criação de programas de incentivo fiscal para atrair novas empresas com objetivo de gerar mais empregos e, consequentemente, renda à população. Vamos trabalhar em conjunto com a Associação Comercial, Firjan, BNDS e demais órgãos e entidades que nos ajudem a colocar nossas ideias em prática em prol de uma cidade melhor e com mais empregos e renda”.

O atual prefeito, José Luiz Nanci (Solidariedade), aproveitou o período da manhã para visitar as unidades de urgência e emergência e os hospitais especializados de atendimento ao coronavirus. Depois disso, fez corpo a corpo nos bairros do Arsenal, e Antonina.

À noite, o candidato se reuniu com lideranças políticas nas regiões do Barro Vermelho, Centro e Alcântara, para conversar com comerciantes dos locais. Aproveitou para lembrar que realizou a reabertura da Clínica da Família Drº Zerbini, fechada há quase 10 anos, e que hoje funciona de segunda a sexta, das 8 às 22 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas.