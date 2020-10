Prefeitáveis de SG cumprem agendas extensas na 1ª semana de campanha

Os candidatos ao cargo maior do Poder Executivo municipal gonçalense tiveram uma semana de atividades que alternaram entre o corpo a corpo com distanciamento mínimo e as interações acaloradas das redes sociais. Em ambos os casos, puderam ouvir reclamações e sugestões de melhorias em várias áreas da sociedade.

A agenda de campanha do prefeito José Luiz Nanci (Cidadania), postulante à reeleição, teve encontros com apoiadores e gravações de programas para o horário eleitoral gratuito de rádio e TV, realizadas em horários fora do funcionalismo público – em que o candidato ainda cumpre as atividades de governo. Na sexta-feira (02), caminhou pelas ruas do bairro de Monjolos, onde conversou com moradores e comerciantes.

“Nós erramos em não investir em comunicação. As pessoas falam que não fizemos nada, mas estamos mostrando que fizemos muito apesar dos inúmeros problemas que encontramos quando assumimos a Prefeitura. Vamos fazer muito mais em um segundo governo porque agora a casa está arrumada e as finanças estão em dia”, garantiu ele, cabeça da chapa majoritária da coligação “Melhor o Certo do que o Duvidoso”, mostrando à população alguns de seus feitos por meio de material gráfico.

Além de caminhar por ruas de vários bairros ao longo da semana, Roberto Sales (PSD) também gravou vídeos percorrendo cantos da cidade com problemas que ele promete resolver caso eleito prefeito de São Gonçalo. Entre eles, as obras da Políclínica da Vila 3 e a canalização do Rio Imboaçu, na Brasilândia, ambas iniciadas em 2012 e ainda não concluídas.

“Isso é um descaso com a população. Cada real gasto com saneamento básico economiza R$ 9 em saúde. Investir em saneamento é cuidar da saúde da população. Eu quero assumir um compromisso de modernizar São Gonçalo. O saneamento básico e a infraestrutura serão prioridades do meu governo”, assegurou o ex-deputado federal.

Roberto Sales

O médico Dimas Gadelha (PT) gravou programas eleitorais e fez carreatas nos bairros de Jardim Catarina e Trindade ao lado do companheiro de chapa, o advogado Marlos Costa (PDT) e candidatos a vereador pela coligação “São Gonçalo Pode Mais”. Nessas ocasiões, prometeu criar um Centro Integrado de Segurança Pública inspirado no CISP de Niterói, entre outras propostas, as quais foram registradas no cartório do 5º Ofício.



“Trindade precisa de políticas públicas de verdade. O abandono das ruas, a falta de iluminação pública e de limpeza urbana adequada, nos trás muita tristeza. Vejo colégios e praças abandonados e sei da necessidade urgente de melhorar a qualidade de vida dessa população”, afirmou.”Morei aqui durante muitos anos. Sempre volto à casa dos meus avós e aproveito para rever os amigos. Muito bom receber tanto carinho e tanta confiança das pessoas, ainda mais nesse lugar onde eu vivi grande parte da minha vida. A partir de 2021, São Gonçalo vai pra frente. Chega de mentira e atraso em nossa cidade”, discursou ontem, ao caminhar pelo bairro.

Dimas Gadelha

Capitão Nelson (Avante) teve agenda de campanha cheia todos os dias da semana. Debaixo de chuva e sol, o prefeitável caminhou pelos bairros do Centro, Barro Vermelho, Antonina, Galo Branco, Engenho Pequeno e Vista Alegre, participando neste último de uma reunião com a diretora da Odontoclínica da Polícia Militar (OCPM), na Rua Alzira Vargas, nesta sexta. Ainda ontem, o ex-deputado estadual e vereador licenciado gravou sua campanha política para mídias eletrônicas, seguindo depois para seu comitê de campanha para atendimento ao público, local onde também reuniu-se com funcionários do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea). Fechou a noite na Covanca, conversando com moradores e apoiadores, no Espaço do Guerreiro, na Rua Marechal Floriano Peixoto.