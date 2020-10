Prefeitáveis de São Gonçalo agitam cidade com caminhadas, carreatas e reuniões

A corrida eleitoral em São Gonçalo esquentou esta semana com os candidatos circulando cada vez mais pela cidade e também pelo início da campanha de Ricardo Pericar (PSL). O candidato a prefeito, que ainda não era visto pelas ruas, publicou um vídeo em suas redes sociais ontem afirmando que não usará o dinheiro do fundo partidário em sua campanha. Com a decisão, realizará apenas caminhadas que descreveu como “minimalistas” e ações com seu próprio carro de som. Até o momento, o empresário – que era vice do atual prefeito mas rompeu relações – vinha mostrando suas propostas de governo apenas pela internet, com publicações e vídeos ao vivo.

“Sempre fui contra o uso do dinheiro público em campanhas. Quando estive em Brasília e foi colocada em pauta a discussão sobre o aumento do fundo partidário, votei contra. A cada eleição, é um monte de político usando da demagogia, prometendo mundos e fundos, dizendo que farão isso e aquilo, e o resultado já sabemos qual é. Conheço cada canto e cada dificuldade pela qual passa nossa população. São Gonçalo é uma cidade triste, cinza e merece ser feliz. Vamos restaurar esse sentimento de orgulho que está desaparecido com tantos desgovernos, tanta corrupção e tanto político vendido”, disparou ele, que disse que teria direito a mais de R$ 4 milhões para fazer campanha. “Tantas famílias sem recursos por causa da pandemia de Covid-19, tantos hospitais sem insumos… farei minha campanha com consciência tranquila e sem o dinheiro do povo”, finalizou.

Roberto Sales (PSD) percorreu os bairros de Neves, Trindade, Santa Izabel, Centro e Porto da Pedra, em encontro com apoiadores e interação com a população. Neste último, o prefeitável prometeu aos moradores a criação de programas de esporte e lazer para crianças e adolescentes.

Roberto Sales (de azul à esquerda)

Depois de uma maratona de andanças e reuniões no final de semana, o prefeito e candidato à reeleição José Luiz Nanci (Cidadania) iniciou a agenda de campanha gravando ontem mais um programa eleitoral para a TV. O tema escolhido mais uma vez foi a saúde. Em seguida, ele cumpriu seus compromissos como prefeito, visitando hospitais e fiscalizando obras públicas. À noite, participou de três reuniões políticas, ao lado de sua vice na chapa, a empresária Márcia Valéria. “Como todos sabem, nasci, cresci, estudei, formei família e continuo morando em São Gonçalo. Aqui estão a minha família e os meus amigos. Fui eleito cinco vezes vereador, duas vezes deputado estadual e prefeito no pleito de 2016. Sempre trabalhei para fazer da cidade um lugar melhor”, garantiu.



Ele enumerou seus feitos de governo: “a ampliação do serviço de fisioterapia; a reabertura da Clínica da Família Dr Zerbini, no Arsenal; a instalação de nove unidades para testagem rápida e criação de três hospitais para tratamento de pacientes com coronavírus; a ampliação do Espaço Rosa, equipamento que cuida da saúde das mulheres; e a aquisição de novas ambulâncias para o transporte de pacientes e para o Samu”, lembrou, durante as reuniões de ontem à noite.

José Luiz Nanci

Já Capitão Nelson (Avante) continuou com sua programação política de atendimentos à população em seu gabinete da Rua Alzira Vargas, em Vista Alegre, que se tornou rotina na agenda. No início da noite de ontem, encontrou-se com apoiadores gonçalenses no Centro de Convenções Ideale Eventos, na Rua Cel. Serrado, no Centro, seguindo depois para o bairro do Rocha, onde se encontrou com integrantes do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e moradores da Estrada Carioca.