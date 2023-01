Prédios do Congresso, STF e Palácio do Planalto são retomados pela polícia

Após atos de vandalismo, golpismo e terrorismo que deixaram prédios públicos na Praça Três Poderes destruídos, em Brasília, as forças de segurança conseguiram desocupar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das eleições de 2022, no entanto, ainda estavam em confronto com a polícia até 20h deste domingo (8/1), segundo o site Metrópoles.

A Polícia Militar do DF desocupou o prédio do Congresso e mantém efetivo dentro da área para evitar novos ataques. Forças de Segurança pública também atuam na segurança dos outros locais públicos.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assimou um decreto de intervenção federal na segurança pública do DF. Ricardo Garcia Capelli, atual secretário-executivo do Ministério da Justiça, comandará a operação de intervenção. A medida valerá, inicialmente, até o dia 31 de janeiro.





A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que vai constituir força-tarefa para promover o ajuizamento de ações com o objetivo de cobrar indenizações pelos danos causados ao patrimônio público durante os atos terroristas ocorridos em Brasília.

O grupo também ingressará com medidas judiciais para responsabilizar por improbidade agentes públicos por eventuais omissões dolosas que tornaram possíveis a prática de tais atos.