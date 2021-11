Prédio da Secretaria de Estado de Fazenda tem janelas e portas concretadas

O antigo prédio da Secretaria de Estado de Fazenda, na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, teve suas portas principais e janelas concretadas nas últimas semanas. O imóvel ocupa quase um quarteirão inteiro está completamente abandonado e virou abrigo de moradores de rua.

As grandes e antigas janelas e as portas foram fechadas com tijolos e cimento na tentativa de evitar a entrada de moradores de rua no espaço. Mas as grades de proteção continuam danificadas, os portões quebrados e parte do concreto do muro principal também já caiu com a ação do tempo e falta de manutenção do poder público.







No passado o Governo do Estado já tinha anunciado a inclusão do imóvel no Programa de Ocupação Cultural (POC) e a criação de um museu, mas nenhum deles avançou. Também já foi prometido que o prédio seria inserido em um projeto da Secretaria de Planejamento e Gestão, ainda em desenvolvimento, que visa promover o adequado uso dos imóveis que não estão em utilização pela administração estadual.

Questionado sobre os planos para o local o Governo do Estado não se manifestou sobre o assunto.