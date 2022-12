Prédio da Cantareira é desapropriado

O local passará a abrigar o Distrito de Economia Criativa da cidade

Parte do edifício da antiga Estação Cantareira, em São Domingos, Região Central de Niterói, foi desapropriada pela Prefeitura de Niterói. A medida foi publicada, na edição de ontem (15), do Diário Oficial do Município. O local passará a abrigar o Distrito de Economia Criativa da cidade.

De acordo com o decreto de desapropriação, a parte com frente para a Rua Alexandre Moura passa a ser declarada como de utilidade pública. Agentes municipais solicitarão autorização do proprietário para realização dos levantamentos necessários, medidas e avaliações. Em caso de resistência, poderá ser solicitada força policial.

A novidade já havia sido antecipada, na última quarta-feira (14), pelo secretário municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa da cidade, André Diniz. Ele reassumiu a pasta e colocou a desapropriação do local para a instalação do Distrito como uma de suas metas à frente do órgão.

“(Vamos realizar) a implantação de um distrito criativo no bairro de São Domingos com a desapropriação da Cantareira”, afirmou o secretário. Ainda não há, no entanto, previsão para o início da obra ou informações sobre os custos e prazos.

A Prefeitura de Niterói foi procurada e questionada sobre quais projetos pretende colocar em prática no local e que serviços serão oferecidos ao público. No entanto, até o momento, o governo municipal não se posicionou. Assim que o fizer, este texto será atualizado.

Em 13 de dezembro, o prefeito Axel Grael (PDT) enviou mensagem executiva à Câmara Municipal com o objetivo de abrir crédito especial no valor de R$ 21,2 milhões para a implantação do Distrito de Economia Criativa. A verba, segundo a mensagem, tem como objetivo custear pagamentos decorrentes da criação do distrito à Estação Cantareira. A pauta ainda está em análise na Casa Legislativa.

Revitalização de São Domingos

Também há em curso, na Prefeitura de Niterói, um projeto de revitalização para o bairro de São Domingos. É importante salientar que a localidade concentra boa parte dos imóveis considerados de interesse de preservação da cidade, segundo decreto publicado no último dia 10 de outubro.

No entanto, boa parte dessas construções convive com a deterioração. Uma das propostas do Município é recuperar esses imóveis. De acordo com o governo municipal, o projeto ainda está em fase inicial de elaboração, logo, itens como o custo e imóveis beneficiados ainda não foram definidos.

Histórico

O local abrigava, até meados dos anos 1970, um estaleiro das barcas, também tendo chegado a ter uma estação do serviço aquaviário. Na década de 1970, no entanto, perdeu a funcionalidade devido à construção do Aterro da Praia Grande. Na ocasião, passou a servir como garagem para bondes e, posteriormente, ônibus.

A partir dos anos 1990, a então Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro (CONERJ) cedeu o uso da edificação à Prefeitura de Niterói com a finalidade de receber projetos culturais, principalmente aqueles atrelados à música. Entretanto, a partir dos anos 2000, as iniciativas sociais deixaram gradativamente o local, que foi cedido à iniciativa privada e passou a ter uma casa noturna e um restaurante.