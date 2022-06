Prédio da antiga sede da Enel tem destino incerto

Desde outubro de 2021, a sede da Enel não é mais no bairro de São Domingos, em Niterói. Até hoje, o edifício não possui mais nenhuma atividade no local, que antes também foi o centro nervoso da antiga Ampla, assim como da Companhia de Energia do Rio de Janeiro (CERJ). O imóvel é de propriedade da Brasileitros, Fundação Ampla de Seguridade Social que, segundo fontes, busca um novo dono ou locatário para o edifício.

Segundo a concessionária de distribuição de energia, o imóvel onde ficava a parte administrativa era alugado e foi devolvido ao proprietário logo após a mudança para o Rio de Janeiro. Desde então, são oito meses sem atividades no local. Apesar da mudança, a Enel ainda mantém uma base de operação, onde concentra as atividades necessárias do trabalho de campo das equipes da empresa, tanto na região de Niterói, quanto em São Gonçalo, e nos outros 66 municípios em que a concessionária presta serviços, cerca de 73% do território estadual.

Foto: SEDE da empresa está desde outubro do ano passado sem funcionamento – Arquivo Victor Andrade

Além disso, a mudança da parte administrativa da empresa ocorreu por causa do “crescimento e a diversificação das operações do Grupo o Brasil em diferentes segmentos do setor elétrico, além da distribuição”, segundo comunicado da concessionária para A TRIBUNA. Exemplo disso, é a geração de energia. A Enel também esclareceu que não houve demissões na ocasião.

Entretanto, isso não significa que o Imposto Sobre Serviço (ISS) deixou de ser pago pela concessionária depois da mudança de sede para a capital. De acordo com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sore a base de tributação de serviço prestado, a alíquota continua a ser paga, pois o serviço ainda ocorre.

Para o presidente da Comissão Permanente Orçamento da Câmara de Vereadores de Niterói, o Vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania), no entanto, o mais grave da mudança da Enel foi o que continuou em Niterói.

“Uma loja pequena para atendimento, e direcionou, basicamente, os serviços para o atendimento digital. E isso demonstra o total descaso da empresa contra os munícipes de Niterói. A proposta que tiraram da comissão dessa audiência pública na Alerj é que essa empresa seja considerada inelegível para a nova concessão pública que termina em 2026”, disse para a reportagem.