Preço do gás natural vai cair a partir de quarta

O preço do gás natural cairá, em todo o Brasil. A Petrobras anunciou que vai atualizar o valor de venda para as distribuidoras. A redução será de aproximadamente 11% a cada mil litros, a partir desta quarta, dia 1º de fevereiro. O percentual é relativo ao valor praticado no trimestre novembro-dezembro-janeiro.

Segundo a estatal, os contratos preveem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do mercado. Porém o consumidor não verá de imediato a redução de valor na bomba de combustível.

Segundo a Petrobras, o preço final depende também da logística de cada distribuidora, das margens de lucro das empresas e dos postos de revenda, além dos impostos.

No Rio, a empresa Naturgy informou aos seus clientes a redução. A redução para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) será em média de -3,26% para o segmento residencial (7m³/mês), -3,38% para o comercial (400 m³/mês), -8,61% para postos de GNV e de -8,38% para as indústrias (3Mm³/mês).

Para os clientes que moram no interior do Estado (Ceg Rio), a redução será de -4,53% para residências (7m³/mês), – 5,24% para o comércio (400 m³/mês), – 9,26% para postos de GNV e – 9,04% para indústrias (3Mm³/mês).