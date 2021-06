Preço do gás de cozinha tem nova alta nas distribuidoras a partir desta segunda

Cozinha tornou-se algo mais caro a partir desta segunda-feira (14). Isso porque o gás de cozinha está mais caro. O preço médio de botijão aumentou em 5,9% nas distribuidoras, passando para R$ 3,40 por quilograma, o que representa aumento médio de R$ 0,19 por kg. A Petrobras anunciou o aumento na última sexta-feira (11).

Este é o quinto reajuste que acontece em 2021. Em janeiro, a Petrobras elevou o preço em 6%. No mês seguinte, a alta foi de 5,1%. Em março, um novo reajuste médio de R$ 0,15 por quilo foi anunciado e, em abril, o aumento foi de 5%.

Com isso, o novo preço médio para o botijão 13 kg passa a ser de R$ 44,20 nas refinarias. Mas o valor para o freguês é ainda mais pesado. Como são adicionadas outras taxas, como a fatia da distribuição e revenda (35,6%) e impostos estaduais (ICMS) de cerca de 14%, o preço passa de R$ 80 para o consumidor. Segundo a Petrobras, o preço médio do botijão no país se encontra atualmente em R$ 85,63.