Preço do diesel volta a cair nos postos

Levantamento realizado pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que, após redução de 8,2% no valor do diesel no repasse às refinarias, o preço do combustível caiu. O recuo médio foi de 1,65% para o comum e 1,25% para o S-10.

Assim, o preço do diesel comum foi comercializado pela média de R$ 6,93 e o S-10 a R$ 7,06 na primeira quinzena de dezembro. De acordo com a pesquisa, a redução no preço de combustíveis é ainda menor, de 1,26% para o comum e de 0,85% para o S-10 se comparado a novembro.

Regiões

A região sul foi a que registrou maior redução: 2,09% para o diesel comum e 1,72% para o S-10. Assim como o Nordeste, as outras regiões voltaram a apresentar recuo no preço dos dois tipos de diesel. Contudo, a exceção é o Norte, onde o tipo S-10 ficou 0,17% mais caro. Seguindo a tendência de alta, os dois tipos foram comercializados no Norte a R$ 7,40 (comum) e R$ 7,56 (S-10).

á entre os estados, a Bahia foi o que registrou o maior recuo no preço dos tipos de diesel. Assim, o comum reduziu 7,81% nos postos baianos e o S-10 recuou 7,54%.

Se pegar só o diesel comum, a média mais baixa foi identificada nas bombas de abastecimento do Paraná: R$ 6,41, representando uma redução de 1,51%. Contudo, quando se fala em S-10, o preço médio mais baixo está no Rio Grande do Sul, a R$ 6,51, um recuo de 0,61%.

Por fim, vale lembrar que o IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.