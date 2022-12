Preço da gasolina cai pela 4ª semana

O preço médio da gasolina caiu pela quarta semana consecutiva e voltou a ficar abaixo dos R$ 5 nos postos de combustível pesquisados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A média nacional ficou em R$ 4,94 por litro, uma queda de 1,4% na semana passada na comparação com a anterior (quando estava em R$ 5,01). O recuo está ligado à redução de 6% nos preços anunciado pela Petrobras nas suas refinarias (R$ 0,20), anunciada no dia 6.

A redução nos preços pela Petrobras (PETR3;PETR4) ocorre em um contexto de volatilidade nos preços internacionais do petróleo, que experimentou quedas seguidas de acomodações nas últimas semanas (perto dos US$ 80 o barril).

Outro fator que contribui para a queda é o recuo no preço do etanol anidro, que compõe 27% da mistura da gasolina no Brasil. O preço do biocombustível cai há 5 semanas, já acumula queda de 5% em 1 mês e está em R$ 3,10 o litro, segundo a ANP.