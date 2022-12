Precisamos dos CIEPS e dos quartéis

Antecedendo a Paulo Freire e a Darcy Ribeiro, o antigo diretor do Ensino Médio e deputado estadual João José Ribeiro Galindo inovou, ao implantar, na sua eleitoral, no governo Geremias Fontes (1967/71) o inovador Centro Integrado de Ensino de Angra dos Reis (CENIAR) que deveria servir de modelo a todo o Estado.

O antigo deputado permanece entre nós, com a glória de ter sido determinante ao acatar a sugestão deste colunista e do grande educador Renato Barbosa Fernandes para a construção dos dois blocos do edifício de três pavimentos, para sediar o IEPIC junto ao prédio antes construído por Amaral Peixoto.

Também merece destaque o saudoso Renato Barbosa Fernandes que foi diretor do Ensino do Estado e ao mesmo tempo dirigia o setor local da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos – criação de Felpe Thiago Gomes. Fruto do idealismo, a CNEG mantinha cursos noturnos em salas dos Grupo Escolares, que só atendiam aos cursos diurnos. Para sua viabilização, os professores da CNEG eram remunerados abaixo dos vencimentos pagos pelo Estado aos professores diurnos. Praticamente recebiam o fruto de uma “vaquinha” promovida pelos alunos, que trabalharam durante o dia.

O governo Lula, através do então Ministro deixou sua marca com 15 novos prédios para engrandecer a UFF, agora precisa voltar as suas atenções as crianças e adolescentes que sonham com o ensino universitário.