Pré-vestibular gratuito e online do Aprova Jovem já tem mais de 1.500 inscritos

A Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude de Niterói está com inscrições abertas para a edição 2021 do Aprova Jovem. Em 2021, o pré-vestibular online e gratuito vai contar com mil bolsas de estudo. Podem participar jovens que sejam moradores de Niterói, com idades entre 15 e 29 anos. Para se inscrever, basta acessar as redes sociais da Prefeitura de Niterói e clicar no link: https://forms.gle/7Lwtv45MwYUcRacD8. As inscrições vão até o dia 1 de outubro.

Para a realização do Aprova Jovem, a Coordenadoria de Juventude conta com a parceria do Descomplica, maior curso pré-vestibular online da América Latina. E, para o próximo ano, o projeto será ampliado por meio de uma parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). O objetivo, segundo o coordenador da Juventude de Niterói, Eduardo Oliveira, é alcançar o máximo de alunos e alunas, especialmente neste período de pandemia.

“A institucionalização do Aprova Jovem permite que esse projeto, que já beneficiou mais de cinco mil estudantes, não acabe de uma hora pra outra. São dezenas de jovens que entraram na universidade com apoio do projeto nos mais diversos cursos, entre eles os mais concorridos de medicina e engenharia. Nossa prioridade com a juventude de Niterói é pela educação, qualificação e emprego, gerando oportunidades e cuidados.”, destacou Eduardo Oliveira.

O projeto, que existe desde o início de 2017, conseguiu um índice de aprovação de cerca de 10% em seus primeiros anos. O Aprova Jovem teve mais de 1.500 inscritos e seis aulões presenciais, divididos em matérias que foram pedidas pelos próprios estudantes.

A Coordenadoria é um órgão municipal criado em 2003, ligado à Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito de Niterói. Seus projetos são desenvolvidos através da articulação, fomento, proposição e execução de políticas para a juventude, garantindo o acesso aos direitos fundamentais e à qualidade de vida para a população compreendida entre 15 e 29 anos, (23,4 % da população niteroiense, segundo censo/2010, do IBGE), através de ações integradas e articuladas entre órgãos governamentais e sociedade civil.