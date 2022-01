Pré-matrícula dos novos alunos de São Gonçalo sai dia 10

Com as inscrições efetuadas no período de 20 a 30 de dezembro de 2021, pela internet, o resultado da pré-matrícula dos novos alunos da rede municipal de São Gonçalo será divulgado no site servicos.pmsg.rj.gov.br/educacao/prematricula e nas escolas, a partir do dia 10 de janeiro.

A efetivação da matrícula dos alunos contemplados na pré-matrícula será realizada no período de 17 a 21 de janeiro de 2022, na própria unidade de ensino. O não comparecimento no período definido implicará na disponibilização da vaga para a comunidade. A matrícula dos alunos remanejados entre as unidades de ensino será realizada no período de 11 a 14 de janeiro, também diretamente nas escolas.

As vagas remanescentes serão disponibilizadas no período de 24 de janeiro a 28 de janeiro de 2022, diretamente na Unidade de Ensino. A matrícula dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o 1º Semestre de 2022 será realizada no período de 24 de janeiro a 28 de janeiro de 2022, diretamente na unidade de ensino.