Pré-matrícula da rede municipal é prorrogada em Niterói

Pais e responsáveis que tentaram fazer a pré-matrícula na rede municipal de educação de Niterói encontraram ontem o site fora do ar. A prefeitura informou que devido a um problema técnico a Secretaria Municipal de Educação de Niterói e a Fundação Municipal de Educação prorrogaram até a próxima segunda-feira, às 16 horas, o período de inscrição on-line da pré-matrícula para o ano letivo de 2020 na rede municipal de Educação.

De acordo ainda com o governo municipal, a divulgação do resultado dessa etapa será mantida no dia 6 de janeiro. Vale lembrar que a inscrição e a confirmação da vaga só poderão ser feitas on-line. Somente após a divulgação do resultado, os pais ou responsáveis poderão realizar a matrícula comparecendo na escola contemplada. O edital de matrículas para 2020 na rede municipal está disponível no site da FME: www.educacaoniteroi.com.br.

Inscrições para Educação de Jovens e Adultos

O período de matrícula na modalidade da Educação Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2020 começa nesta quinta-feira. Esta etapa é destinada a quem não conseguiu concluir os estudos na idade regular. Estão sendo disponibilizadas vagas para todos os períodos letivos do Ensino Fundamental.

A inscrição deverá ser realizada pelo candidato, se maior de 18 anos, ou por seu responsável legal, no caso dos menores de 18 anos. Para realizar a matrícula é preciso apresentar três fotos 3×4, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certificado de reservista (original e cópia), declaração de escolaridade ou protocolo, declaração informando se o aluno possui necessidades especiais e/ou deficiência e comprovante de tipo sanguíneo e RH.

Outras informações podem ser obtidas pelo site http://www.educacaoniteroi.com.br/2019/11/edital-eja-2020/ ou pelo telefone 2719-6426.

Locais de inscrição

Escola Municipal Alberto Francisco Torres – 1º e 2º ciclos (Rua Professor Ismael Coutinho, 88, Centro); Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Barbosa Santos – 1º e 2º ciclos (Rua Leite Ribeiro, 120, Fonseca); Escola Municipal Paulo de Almeida Campos – 1º e 2º ciclos (Rua General Pereira da Silva, 50, Icaraí); Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos -1º e 2º ciclos (Rua Salo Band, s/n – Ilha da Conceição); Escola Municipal Honorina de Carvalho – 1º, 2º, 3º e 4º ciclos (Rua Professor José Peçanha, s/n – Remanso Verde, Pendotiba); Escola Municipal Altivo César – 1º, 2º, 3º e 4º ciclos (Rua Luiz Palmier, 25, Barreto); Escola Municipal João Brazil -1º e 2º ciclos (Loteamento Bento Pestana, s/n – Morro do Castro); Escola Municipal Francisco Portugal Neves – 1º, 2º, 3º e 4º ciclos (Rua Quatorze, 14, Piratininga); Escola Municipal Helena Antipoff – 1º e 2º ciclos (Avenida Rui Barbosa, 388, São Francisco).