Pré-carnaval começa sem BRT

Motoristas do sistema BRT (ônibus articulados com faixas exclusivas) do Rio de Janeiro anunciaram que entraram em greve na madrugada dessa quinta-feira (25). Dois corredores estão parados: Transcarioca e Transolímpica; somente o BRT Transoeste continua funcionando.

A Prefeitura do Rio informou que a greve foi iniciada sem qualquer tipo de aviso prévio e a orientação é para que a população procure outra alternativa de transporte público para se locomover. Foi montado um plano de contingência para manter em operação apenas a linha Santa Cruz x Alvorada, do BRT Transoeste, que é operada por ônibus comum. Os demais corredores, Transcarioca e Transolímpica, estão paralisados.

Ainda segundo o município, a presidente da MOBI-Rio (empresa pública para operar o transporte coletivo na cidade), Cláudia Seccin, tenta contato, sem sucesso, iniciar uma negociação com os grevistas desde o meio da madrugada, mas eles se negaram a conversar.