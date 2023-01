Praias: trânsito com retenções na Região Oceânica

Embora a previsão do tempo tenha apontado possibilidade de chuva para este domingo (22), o dia amanheceu quente e os niteroienses mais uma vez seguiram em peso em direção às praias da Região Oceânica. As vias de acesso aos balneários apresentaram transito intenso, no começo desta tarde.

De acordo com câmeras de monitoramento da NitTrans, o trânsito era intenso, por volta de 12h30, no Trevo de Piratininga, altura do shopping Itaipu Multicenter. O local dá acesso à Avenida Almirante Tamandaré, que segue em direção às praias da Camboinhas e Piratininga.

Túnel Charitas-Cafubá e a Avenida Vereador Carlos Roberto Boechat, na chegada à Região Oceânica, apresentam fluxo livre. Já a Avenida Quintino Bocaíva, em São Francisco, está com fluxo intenso em ambos os sentidos. As informações também são do monitoramento da NitTrans.

Outro ponto de retenção é a Rótula de Camboinhas. Agentes da NitTrans estão no local ajudando a orientar o trânsito. Em toda a cidade, são cerca de 300 agentes municipais trabalhando. É importante frisar que, em julho, está prevista a entrega da nova rótula, que pretende ajudar a desafogar o tráfego, principalmente em dias de maior movimento em direção ás praias.

“A Secretaria de Assistência Social e e a Defesa Civil realizaram ações educativas com as famílias, com colocação de pulseiras de identificação nas crianças e orientação sobre prevenção a afogamentos. Os quiosques também receberam pulseiras e orientações para apoiar esta ação”, disse o prefeito, Axel Grael.

Ainda segundo Grael, a ajuda da população é muito importante para que haja o menor impacto possível na rotina da cidade, sobretudo, da Região Oceânica. Para denúncias e urgências, os frequentadores das praias poderão ligar para o número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Balneabilidade e tempo

De acordo com a plataforma Climatempo, para este domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde, mas com a chuva parando á noite. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC, com 90% de probabilidade de chuva.

Entre as praias da Baía de Guanabara e Oceânicas, estão recomendadas as seguintes:

– Gragoatá

– Flechas (apenas na altura do nº 163)

– Icaraí (exceto em frente à Rua Mariz e Barros)

– São Francisco (exceto em frente à Rua Caraíbas)

– Charitas (exceto à direita do Clube Naval)

– Eva

– Piratininga

– Sossego

– Camboinhas

– Itaipu

– Itacoatiara

Já as seguintes praias estão impróprias:

– Boa Viagem

– Jurujuba

– Adão