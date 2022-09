Praias de Niterói recebem edição do ‘Aloha Spirit’ no próximo fim de semana

A pandemia até que tentou adiar o projeto Aloha Spirit Niterói de acontecer na cidade em 2020, mas chegou a hora em ter novamente muito esporte, grande número de atletas amadores de diferentes estados e países, presença dos ídolos nacionais em algumas modalidades e entretenimento com cinema, música, feira de equipamentos e mais.

No próximo sábado (24) e domingo (25), as competições começam logo cedo, nas duas arenas, uma na Praia de Itaipu, onde águas calmas e abertas receberão a natação nas provas de 5k, 2,5k, 1,5k, 500 metros, Relay 2x600m e festival kids. O diretor técnico desta prova é o respeitado Igor de Souza, único brasileiro a realizar a travessia do Canal da Mancha ida e volta, e responsável ou envolvido com as maiores provas de maratonas aquáticas no Brasil.

Outra é na Praia de São Francisco, onde teremos Canoa Havaiana ou Va’a, com a participação de atletas que representaram o Brasil recentemente no Mundial de Sprint na Inglaterra, modalidade onde a cidade de Niterói é reconhecida como a capital nacional. Já a Stand Up Paddle, válido para o Estadual e com a presença de Lena Ribeiro, primeira medalha de outro nos jogos Pan-americanos em Lima 2019, prova que o atleta compete nas modalidades Surfski, Paddle board e Triathlon Waterman.

Nesta arena principal, os mais de 1.500 atletas vão fazer a retirada do kit na próxima sexta-feira (23), a partir das 14h, mas o evento começará às 13h e será aberto ao público em geral, com o Cinema Aloha Spirit, que vai apresentar dois filmes. O primeiro será a experiência de remadores de canoa OC4 na Pororoca, onde dois dos remadores são de Niterói, e o segundo é o longa que mostra do começo ao fim a conquista do primeiro nadador paralímpico brasileiro que atravessa o Canal da Mancha.

Para finalizar e de maneira aberta ao público, no domingo, às 19h30, o evento encerra o dia com a já famosa festa Aloha Spirit com a banda carioca Salnaveia, que tem um repertório incrível de rock nacional e internacional (consulte o cronograma completo no site do evento www.alohaspirit.com.br.

Na sexta-feira (23) a programação segue da seguinte forma.

Das 14h às 17h – Oficinas Educativas / Troca de lixo eletrônico por brindes, com o Projeto Ilhas do Rio ONG Mar Adentro.

15h às 16h – Teatro Ambiental Mar de Soluções. Projeto Somos do Mar.

16h – Aula gratuita de dança polinésia e ala manaleio.

17h – Aloha Sunset . Show com Bob Arau Blues Trio.

19h – Congresso Técnico obrigatório de Va’a.

“O Aloha Spirit chega a Niterói por uma iniciativa da Secretaria de esportes e Lazer da cidade. Existe lá uma equipe muito engajada e verdadeira, que sabe a importância do esporte na vida das pessoas, como ele de fato transforma. Hoje Niterói é modelo de organização, apoio e estamos muito animados e felizes de chagarmos na cidade em que o prefeito carrega o DNA da água, da Vela, e isso nos conforta muito”, afirma João Castro que é o CEO da Ecooutdoor Sports Business, agência que criou e produz o Aloha Spirit Festival.

As provas na arena São Francisco serão transmitidas ao vivo pela Tv Aloha Spirit e todos poderão se inscrever e acompanhar pelo Canal de YouTube/alohaspiritmidia, ou pelo aplicativo que pode ser baixado tanto para Android como para IOS.

O Aloha Spirit Niterói 2022 tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Niterói, é realizado pela Associação Magna de Desportes, tem parceria com Wlenet, Restaurante On Fire, Speedo, Remos Rumo, G-Shape e Nabil, apoio de mídia ATribuna, Swim Channel, Revista HardCore, GoOutside e Aloha Spirit Mídia, e nas ações socioambientais dirigida pela Mentalize os parceiros envolvidos serão a Ambienses, Videverde, Projeto Aruanã, Projeto Ilhas do Rio, Projeto Somos do Mar e Cooperativa Coopama. Convidamos a população de Niterói para estar neste final de semana juntinho conosco Aloha.