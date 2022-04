Praia vira uma opção para curtir esse ‘feriadão’

Foto: Redes Sociais

Pela primeira vez na história, os cariocas podem curtir o carnaval pela segunda vez, após um ano sem folia por causa da Covid-19. Mas nem todos vão para Marquês de Sapucaí prestigiar as escolas de samba, nem viajar por aí. Optaram por aproveitar o clima quente desse feriadão na praia.

A previsão do tempo é de muito sol e nenhuma chuva. Os niteroienses que estão pensando em curtir a praia nesses quatro dias de feriado do ‘segundo carnaval’, já podem arrumar as bolsas, porque a previsão da temperatura é de 33º com a mínima de 20º.

Sem blocos de rua, curtir a praia virou uma opção para a estudante de moda, Mariana Oliveira, de 24 anos. “Como os bloquinhos estão proibidos, vou para praia com os meus amigos. Já combinamos tudo, ainda mais que vai fazer aquele sol maravilhoso. Vamos para o ‘bloquinho do pula onda’”, brinca a estudante.

Para o proprietário do ‘Bar do Jorginho’, que fica na praia de Itaipu, Jorge Ballas, o clima para esse feriado é ideal para quem deseja curtir o carnaval na praia com a família, aproveitando a gastronomia local.

Foto: Juliana Dib

“O clima para esse feriado é de 30º, o que é ótimo para as pessoas conseguirem aproveitar a praia porque não fica aquele calor, é agradável. Mas, eu acredito que quem deve vir à praia nesse feriado são as pessoas que gostam de gastronomia, para também aproveitar o que nós, comerciantes locais, oferecemos. É uma ótima opção para estar em família”, comenta Jorge.

A praia de Itaipu, localizada na Região Oceânica de Niterói, está virando um dos maiores polos gastronômicos da cidade, por causa de diversos pequenos restaurantes que estão surgindo na orla da praia e que vem chamando a atenção de todos. Um local que antes era considerado apenas para se refrescar, agora é uma opção para aqueles que são fãs da gastronomia.

Segundo Ballas, o mar de Itaipu nesta quarta-feira (20) está calmo e com 30% de ocupação, mas as expectativas dele para o feriadão são grandes. “Hoje o mar está calmo, está agradável, o pessoal está curtindo e a praia não está lotada não. Mas acho que nesse feriado o movimento aumenta, não acredito em praia lotada. Minhas expectativas são grandes, vamos estar abertos todos os dias, faça chuva ou faça sol”.

Já em Itacoatiara, depois de uma onda de ressaca, as expectativas para esse feriado é que o mar fique mais calmo, com as ondas quebrando atrás da arrebentação possibilitando que os banhistas consigam molhar pelo menos os pés com tranquilidade.

Para André Teixeira, proprietário do Quiosque Túnel Crew, Itacoatiara é conhecida por seus tubos/túnel – uma técnica de surf -, e suas expectativas para esse feriadão são enormes, principalmente aqueles que gostam de “pegar uma onda”.

Foto: Redes Sociais

“Eu acredito e espero que a praia fique com bastante movimento nesse carnaval, principalmente pelos surfistas, que claro, vão estar acompanhados de suas famílias. Passamos por um período de ressaca, né? E depois de uma ressaca, o mar sempre traz boas ondas”, explica o dono do quiosque.

André que é dono do bar voltado para surfistas, explica que “normalmente as ondas quebram na areia, fazendo com que o mar fique mais perigoso para os banhistas, mas depois dessa ressaca, as ondas devem quebrar mais atrás, então dá para os banhistas aproveitarem. Mas, sempre com cuidado!”.

Apesar do clima agradável para aqueles que gostam de ir à praia, é preciso ter cuidado, porque as praias da Região Oceânica de Niterói estão com bandeira vermelha.