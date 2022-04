Praia do Sossego recebe tratamentos especiais pelo Comitê Gestor da Bandeira Azul

A partir desta semana, a famosa Praia do Sossego, em Camboinhas, Niterói, receberá um tratamento especial para que os frequentadores e turistas possam usufruir de suas belezas naturais. A cidade sorriso recentemente ganhou o selo Bandeira Azul, pelo programa credenciado pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e Unesco, que certifica praias, marinas ou embarcações que possuam um elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema como um todo.

A Prefeitura de Niterói criou um grupo interdisciplinar para cuidar de ações de preservação: o Comitê Gestor da Bandeira Azul. O conselho é encarregado de garantir que todos os critérios exigidos para a conquista do prêmio sejam cumpridos. É formado pelas secretarias de Meio Ambiente, Administração, Ordem Pública e Conservação, Neltur, Clin, Defesa Civil, Administração Regional da Região Oceânica, Gestão de Orla, Soprecam e Pereiralt.

O prêmio Bandeira Azul foi concedido após avaliação de uma banca internacional, e Niterói cumpriu todos os quesitos e exigências para ser contemplada. Os integrantes do comitê aproveitaram o período de feriado de carnaval, para intensificar as atividades de educação ambiental no local.

Cerca de 400 quilos de lixo foram recolhidos na Praia do Sossego somente em um dia pelo balanço da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), durante uma atividade de limpeza e conscientização ambiental promovida pelo Comitê Gestor da Bandeira Azul.

Durante a ação foram distribuídos folhetos e sacos plásticos para conscientizar os banhistas sobre a importância de recolher os resíduos ao saírem da praia. Garrafas de vidro, embalagens de quentinhas, papel usado para embalar sanduíches, tampas de garrafa, isopor, sacolas de plásticos, entre outros, foram os resíduos encontrados na areia da praia.

Também foram distribuídas mudas e folhetos de conscientização ambiental. Equipes da Neltur treinadas pela Secretaria do Meio Ambiente também informaram aos frequentadores detalhes sobre o projeto Bandeira Azul, a importância da certificação para o município, as intervenções que a prefeitura precisou fazer para que a praia conquistasse o prêmio.

A Prefeitura realizou intervenções para a infraestrutura turística, acessibilidade e enriquecimento ambiental da Praia do Sossego, como: uma escada de pedra (bioconstrução) de acesso à praia com guarda-corpo e áreas de descanso, mirantes de contemplação acessível a cadeirantes e sistema de infraestrutura verde com jardins de chuva como forma de manejo de águas pluviais.

“Esse foi o primeiro evento promovido pelo Comitê Gestor da Bandeira Azul. Iniciativas como essa serão frequentes porque as ações de conscientização ambiental junto aos frequentadores da praia integram o projeto Bandeira Azul. Além disso, é muito importante que a população participe e contribua para a preservação local”, explica Allan Cruz, subsecretário de Sustentabilidade da SMARHS.

Leandro Magaldi, gestor de praias de Niterói, falou da importância de moradores e turistas cuidarem não só da Praia do Sossego, mas de toda a orla da cidade.

“A Bandeira Azul é um programa que promove o desenvolvimento sustentável, educando a todos sobre a importância de preservação desses espaços. Nosso trabalho é estimular e desenvolver toda atividade sustentável, acessível e ecologicamente equilibrada nas praias da cidade”, afirma Leandro Magaldi.

Agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói estão realizando patrulhamento diário no local orientando sobre as boas práticas ambientais e entre outras coisas sobre a proibição de colocação de churrasqueiras na praia.

“Somente na última semana nossas equipes impediram a colocação de três churrasqueiras no local. Quando acontece esse tipo de coisa orientamos e reforçamos que o local faz parte de uma área de preservação e quantos aos perigos desse tipo de ação entre outras medidas” explica o Guarda Municipal Jociley Pereira , responsável por integrar diversas coordenadorias da guarda.