Praia de São Francisco recebe competição de Beach Tennis

A primeira etapa do Circuito Niteroiense de Beach Tennis terá sede na praia de São Francisco. A competição inicia no sábado (26), e tem encerramento programado para o domingo (27).

Ao todo, serão quatro etapas ao longo de 2022, em diferentes praias da Cidade Sorriso. O circuito seguirá as regras oficiais da modalidade, e os atletas somarão pontos para o Ranking Fluminense de Beach Tennis. Além disso, os competidores serão divididos em quatro categorias: A, B, C e D. O evento ainda haverá a premiação dos melhores colocados, juntamente com a seletiva para o torneio “Rei e Rainha de Niterói”.

“O evento promete ser um marco para Niterói, pois vai valorizar os atletas da cidade e região. Todos os points e escolas de Beach Tennis da região estarão representados na competição, que tem como objetivo desenvolver ainda mais o esporte, que é berço de atletas consagrados nacionalmente, e fazer com que cada evento seja um momento especial para todos os participantes, incentivando o surgimento de novos atletas”, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, que organiza o evento pela pasta, junto com a Prefeitura de Niterói.

O público também deverá aproveitar uma apresentação uma festa de confraternização com Rock’n Roll, ao som das bandas Cafasband e Zivi no primeiro dia de evento. Acrobatas do Fantástico Mundo do Circo também se apresentarão no fim de semana.

Foto: Atleta se estica para recuperar a bola – Divulgação / Prefeitura de Niterói