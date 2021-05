Praia da Vila, em Saquarema, ganha novos quiosques

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está dando continuidade ao processo de modernização das orlas da cidade. Para isso, está construindo 8 (oito) novos quiosques na Praia da Vila, no Centro da Cidade.

Os novos quiosques seguem o padrão urbanístico adotado para a orla da cidade. Assim como os quiosques de Itaúna, já entregues à população em 2020, os da Praia da Vila terão toda a estrutura necessária para oferecer conforto e segurança aos usuários e trabalhadores.

“Nesta etapa, estamos construindo os quiosques para, em breve, realizar a urbanização com o calçadão e a ciclovia, que é um pedido antigo da população e que vai ligar o Centro a Jaconé. A nova orla será importante para fomentar o turismo, além de gerar emprego e renda para a cidade”, informou a Prefeita Manoela Peres.

Outras praias – Além da Praia da Vila, outros bairros ganharão novos quiosques na medida que as obras forem avançando. Em Jaconé, que recebeu uma nova orla na altura da Rua 96 com dois quiosques, academia ao ar livre, parquinho, ciclovia e calçadão, o bairro contará com outra orla urbanizada na Avenida 1, com a mesma infraestrutura da que já existe no bairro.

O Balneário de Vilatur também ganhará uma nova orla. O projeto de construção está em fase final e, assim que os trâmites administrativos forem concluídos, o projeto seguirá para licitação. A nova orla também terá quiosques, espaço para atividades esportivas, recreação, ciclovia e calçadão.