Praia da Boa Viagem, em Niterói, possui água limpa todos os dias do ano

A Praia da Boa Viagem, no município de Niterói, foi considerada própria para banho em todos os dias de 2022, segundo boletim divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A concessionária Águas de Niterói vem investindo no tratamento de esgoto na cidade, resultando na boa balneabilidade da praia.

A concessionária, através do programa “Se Liga”, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), o programa “Ligado na Rede”, em apoio a SMARHS, e a instalação e manutenção da Ecobarreira no Canal de São Francisco, conseguiu reduzir o acúmulo de resíduos sólidos na Baía de Guanabara e melhorar as condições da água na Praia da Boa Viagem a cada ano. Águas de Niterói, também com o apoio do Inea, realiza a análise e o monitoramento do controle de balneabilidade das praias da Baía de Guanabara, através do Termo de Cooperação Técnica.

Além da Praia da Boa Viagem, as praias de Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara também estão próprias para banho em todos os dias do ano.

Com nove Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), Niterói possui 95,5% do esgoto coletado e tratado. Antes da concessionária Águas de Niterói começar a atuar na cidade, em 1999, esse número era de apenas 35%.