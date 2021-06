Praças em Niterói são remodeladas e ganham novo visual

As praças são importantes pontos de encontro, na cidade de Niterói. Moradores de diversas regiões utilizam os logradouros, seja para descansar, praticar atividades físicas ou levar as crianças para que possam se divertir. Para garantir tudo isso, ao longo dos últimos meses, foi intensificados trabalho de manutenção e restauração em praças de diferentes regiões do município.

Os trabalhos são postos em prática pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). O objetivo é que os espaços estejam espaços públicos possam estar ainda mais preparados e confortáveis para os moradores e visitantes da cidade. A revitalização e reocupação desses ambientes, de acordo com a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, se constrói através da manutenção: varrição, pintura, limpeza, consertos e acompanhamento da utilização.

“Cada etapa da manutenção tem sua importância para que possamos receber as pessoas sem danificar o meio ambiente presente nos parques, hortos e praças da cidade. Para que os moradores e turistas possam aproveitar as qualidades desses espaços, uma grande equipe é responsável por manter esses locais sempre em ordem e com bom funcionamento”, disse.

Objetivo é deixar espaços públicos ainda mais preparados e confortáveis – Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Mapa das reformas

Atualmente, a Seconser está atuando com equipes na Praça João Saldanha, em Santa Bárbara, que está recebendo nova pintura nos brinquedos, equipamentos de ginástica e recuperação do alambrado da quadra poliesportiva. Em São Francisco, a Praça Armando Fajardo também está recebendo nova pintura.

Na Região Oceânica, a Praça Descobrimento, em Piratininga, passa por pintura da mureta, dos bancos, mesas, dos equipamentos, limpeza e recuperação do alambrado. E a Praça Levi Francisco da Cruz Nunes, Largo da Batalha, está com equipes atuando na pintura da mureta. O trabalho já foi feito na Praça do Rink, no Centro, que teve o muro e outros pontos pintados. E a praça onde fica a histórica Igreja de São Lourenço dos Índios também recebeu melhorias e teve bancos e meio fio recuperados, além de pintura.

No Fonseca, a Praça Guadalajara também recebeu nova pintura. Na Praça do Vale Feliz, no Engenho do Mato, as equipes trabalharam na recuperação de uma mesa quebrada e conserto de gangorra. E a Praça da Marina, em São Francisco, o trabalho teve como foco o reparo nos buracos da pista de patinação e a recuperação dos balizadores dos eucaliptos dos canteiros. No Barreto, a Praça Enéas de Castro recebeu pintura e a praça da Asa Delta, em Jurujuba, teve bancos recuperados.