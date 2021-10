Praça dos Ossos recebe nova revitalização

Espaço localizado no bairro dos Ossos, em Búzios, deve ficar mais arborizado

Conhecido espaço de lazer, a Praça dos Ossos está passando por um processo de revitalização após constantes reclamações dos moradores sobre o abandono da área. Localizado no bairro dos Ossos, a praça passa por obras realizadas pela Coordenadoria de Praça e Jardins. O intuito é deixar o espaço mais arborizado.

E é justamente com o propósito de deixar a praça mais verde que o local recebeu novas mudas de bromélias, oreias, palmeiras verdes e imperial, além de gramado. Também foi realizada a poda das árvores e da grama ao redor da praça.

A Praça dos Ossos é mais um espaço do tipo que recebe esse tipo de intervenção, já que o setor de Praça e Jardins da Prefeitura de Búzios anunciou já ter revitalizado também as Praças da Rasa, Santos Dumont, Profeta, Policlínica e Trevo da Barbuda. A intenção é revitalizar todas as praças do município até o início do verão. Ou seja, até 21 de dezembro deste ano.

Praça do Inefi recebe feira de trocas de brinquedos

Até o dia 30 de outubro, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, através da Coordenadoria da Criança e do Adolescente, receberá doações de brinquedos que serão entregues na Feira de Troca de Brinquedos no dia 06 de novembro, das 08 às 12 horas na Praça do Inefi, no bairro do Rasa.

A campanha para doação tem o objetivo de arrecadar brinquedos suficientes para que nenhuma criança deixe de ser presenteada. Para quem deseja participar da doação de um ou mais brinquedos, o recebimento está acontece no Cras de Cem Braças, Cras da Rasa e também na sede da secretaria.