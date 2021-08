Praça dos Ex-Combatentes recebe revitalização em São Gonçalo

Marcada pelos últimos anos por conta do abandono e pichações em peças históricas, a Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato, em São Gonçalo, recebeu trabalho de revitalização. Com um rico acervo da 2ª Guerra Mundial, o local abriga a memória dos pracinhas, soldados veteranos que integraram as forças aliadas.

Além de ser um museu a céu aberto, o espaço também possui parque infantil, academia da melhor idade, além de um grupo da Ginástica na Praça que realiza atividades regulares. As ações são realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por meio da subsecretarias de Iluminação Pública e Parques e Jardins, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.

No local, já foram realizados os serviços de poda de árvore, iluminação, recuperação de mesas e bancos de concreto e limpeza. Seguem em andamento as pinturas dos equipamentos bélicos, pinturas de mesas e bancos e a recuperação da base de apoio das peças e estruturas em geral, como o painel de mármore. Após essa etapa, será iniciada a recuperação das descrições em metais, bem como a manutenção dos brinquedos e da academia da melhor idade.

Fotos: Divulgação/Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo