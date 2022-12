Praça do Trindade em São Gonçalo celebra “Natal de Novas Luzes”

Leonardo Oliveira Brito

A magia do Natal chegou à Praça da Trindade, com a realização do “Natal de Novas Luzes – Um novo tempo já começou”. A Prefeitura de São Gonçalo preparou a praça para celebrar essa data com uma iluminação especial, decoração, árvore de Natal e claro, a presença do Papai Noel. Foi um dia de lazer para todas as famílias que foram ao local.



Durante a tarde, a festa ficou por conta da Caravana de Arte e Lazer, realizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg). A criançada vibrou, gritou e se divertiu com as gincanas realizadas por animadores. As crianças também puderam brincar no pula-pula. Para recarregar as energias, cachorro-quente, pipoca e algodão doce.



No início da noite quem abrilhantou o Natal de Novas Luzes foi a Orquestra Municipal de São Gonçalo, abrindo sua apresentação com um pot-pourri montado com sucessos de Michael Jackson. Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a orquestra embalou a noite com canções populares, como Dia Feliz, Dê carinho, Noite Feliz, Deus Conosco e É Natal.







E não foi apenas a decoração e o dia de lazer que a Trindade ganhou nesta quarta-feira. O prefeito Capitão Nelson trouxe uma novidade em primeira mão para os moradores que foram prestigiar o evento.

“São Gonçalo precisa de muitas coisas. Precisa de saúde, infraestrutura, educação, mas nós precisamos também do lazer. E enquanto poder público, vocês tenham a certeza que no próximo ano estaremos aqui novamente. Só que no ano que vem nós teremos uma praça da Trindade totalmente reformada!”, disse o prefeito Capitão Nelson.









Quem estava na praça viu a inauguração da iluminação especial que foi realizada por toda a praça, com destaque para a árvore de Natal, sucesso garantido para quem registrou o momento em fotos, selfies e vídeos.





Foto: Fabio Guimarães



O ponto alto da noite para as crianças foi a chegada do Papai Noel, que fez a alegria dos pequenos, que também puderam tirar fotos com o bom velhinho.



“Estou gostando bastante, achei bem legal. Muito boa a iniciativa e também foi bom ter começado cedo, para dar tempo das crianças participarem”, disse a dona de casa Joelma Godoy, que levou o filho de 6 anos para aproveitar a tarde.



“Achei muito bom, principalmente para incentivar a cultura aqui na praça, porque estávamos mesmo precisando”, disse a autônoma Isabela Nunes, moradora do Luiz Caçador, que levou os dois filhos.