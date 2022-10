Praça de Maria Paula é reinaugurada após reforma

Foi reinaugurada, na última quarta-feira (12), a Praça Tancredo Neves, em Maria Paula. No local, foram feitos calçamento e paisagismo, o campo de futebol passou por drenagem e ganhou grama sintética e alambrado. Os vestiários receberam uma reforma completa e foram instalados playground, academia da terceira idade e um bicicletário com 60 vagas.

As obras foram feitas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), com investimento de R$1,1 milhão. O local também vai sediar um núcleo do projeto Gerson, que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude, e vai oferecer aulas de futebol para 100 crianças e adolescentes.

Espaço recebeu diversas melhorias – Foto: Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

“Fizemos uma grande revitalização nessa praça, que será um local de lazer e diversão para toda a família, além de uma área importante para a prática de esportes”, informou o prefeito Axel Grael (PDT), que participou da cerimônia de reinauguração.

Considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, o ex-meio campo da Seleção Brasileira, Gerson Nunes, se emocionou ao participar da inauguração da Praça de Maria Paula e do pontapé inicial para aulas de futebol do projeto.

“Temos muito o que agradecer por termos esse espaço reformulado para atender a garotada. Quando falamos em realizar um projeto esportivo estamos falando de educação e inclusão. Esse apoio da Prefeitura é muito importante. Agradeço aos professores pela dedicação e aos pais pela confiança”, disse o craque da seleção de 1970.

Moradora de Maria Paula, Daniela Barbosa, de 35 anos, tem três filhos e elogiou a nova praça.

“A reforma ficou muito boa para os moradores e para as crianças do projeto. Eu participei, há 25 anos, de uma escolinha de futebol do Gerson, e agora minhas filhas de 16 anos terão a mesma oportunidade”, contou.

O projeto Gerson vai atender crianças entre 5 e 16 anos. Serão 10 núcleos espalhados pela cidade: Maria Paula, Ponta D’Areia, Caramujo, Engenhoca, Barreto, Jurujuba, Largo da Batalha, Maruí Grande, Santa Bárbara e Piratininga, com cerca de 80 vagas em cada um.

Núcleo do Projeto Gerson vai funcionar no local – Foto: Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rubens Goulart, destacou a importância de apoiar os jovens através do esporte.

“Os jovens são o futuro. Enquanto poder público, é importante que possamos oferecer oportunidades para essa garotada. Niterói, com certeza, está cumprindo o seu papel”, disse.

Reforma

A Praça Tancredo Neves foi totalmente revitalizada pela Prefeitura de Niterói: o campo de futebol teve o pó de pedra substituído por grama sintética e recebeu drenagem, os vestiários e a área de administração foram reconstruídos, foi instalada uma nova iluminação em LED e implantado alambrado no entorno.

O local recebeu calçamento e paisagismo, um bicicletário com 60 vagas, novo playground, com brinquedos acessíveis, e academia da terceira idade. Foram instalados bancos, mesas e pergolado e o palco foi ampliado.