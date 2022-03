Praça construída sobre o canal cede em Niterói

Uma praça construída sobre o canal da Avenida Ari Parreiras em Icaraí cedeu na manhã deste domingo. Segundo moradores de prédios próximos, eles ouviram grande estrondo por volta das 8h. Não há informações sobre vítimas.

O acidente aconteceu quase duas semanas depois de denúncias e imagens de várias rachaduras na praça serem publicadas nas redes sociais.

A praça foi construída em cima do rio da Ari Parreiras, chamado de valão. A obra foi realizada do governo Jorge Roberto Silveira, mas a praça sofreu intervenção com colocação de equipamentos de ginástica e grades em toda a sua extensão na gestão do então prefeito Rodrigo Neves.