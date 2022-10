Pra que calefação na Sibéria?

Por Luiz Antonio Mello –

Acabou o frio.

A realidade mostra que temos somente dois meses e pouco de temperaturas amenas; julho e agosto. Piedosa, a natureza refrescou setembro e o começo de outubro deste 2022.

Daqui a pouco acende o maçarico, no apogeu da primavera, antessala do verão. Tempo de bafo na nuca, cupins de lâmpada, tanajuras, temporais, o canto deprimente das cigarras, arrastões nas praias.

Os motoristas do 99 e Uber relutam em ligar o ar condicionado botando a culpa na pandemia que, graças a Deus, parece que já passou. Na verdade, eles fazem uma economia mesquinha; gastam um pouco mais de combustível mas, em compensação, com o ar ligado, a poluição do ar é filtrada, o barulho das ruas é minimizado, a segurança aumenta. Bandido não gosta de se arriscar e quebrar vidro de carro para afanar celular.

Para alegria do governo e seus comparsas (empresas de energia elétrica) é hora de boa parte dos brasileiros em sua crônica bovinização contemplativa ligarem o ar condicionado para conseguirem dormir, viver e morrer numa grana quando a conta de luz chegar.

Estou escrevendo num ônibus com ar condicionado que cruza boa parte de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde o trânsito começa a se transformar na enorme e lenta lacraia do final do dia.

O motorista mantém a temperatura em 20 graus (que delicia) apesar de alguns passageiros (masoquistas) pedirem mais calor. “Não posso, são ordens da empresa” e como hoje acordei meio enviesado me meti na conversa e acrescentei “a temperatura está ótima; o senhor deveria ter escolhido um ônibus sem ar ou então trazer um casaco”. O cara olhou para mim, ia falar qualquer coisa, mas desistiu.

Lá fora de cada 10 carros que vejo, nove tem ar condicionado. Lembro do amigo Reginaldo que ano passado trocou um carro sem ar com zaralhadas de cavalos de potência por um 1.0 com ar. Ele me disse que “cansei de padecer, fingir que esse flagelo do calor é oba-oba, chuva suor e cerveja”.

Com o desmatamento generalizado, a temperatura subiu ainda mais e tornou-se insuportável para muitos. Já notaram que nas favelizadas Petrópolis, Teresópolis e Friburgo todo mundo está colocando ar condicionado?

Foi-se o tempo da “brisa fresca” de fim de tarde. Não existe brisa fresca por aqui, terra da bolha d´água, asfalto derretido, sensação de bola de fogo no lorto.

Exceção para a indústria da cerveja, filtro solar, e de babaquices geral. Me disseram que em geral as pessoas que cultuam o calor são basbaques, mas isso é um critério totalmente subjetivo e pessoal.

Quer dizer, mais ou menos. Lembro que quando fui fazer vestibular (que por si só já era um horror), acordei as 6 e meia da manhã e encarei um calor demolidor para chegar ao local da prova, que não tinha ar condicionado. Acordar cedo já era um suplício, com calor vira humilhação e com vestibular é fim do mundo.

Leio que no Rio somente 30% da frota de ônibus tem ar condicionado. Como assim? Imagine ônibus sem calefação em Moscou, Londres, Paris, Novosibirsk, capital da Sibéria, em pleno inverno? Morreria todo mundo.

Aí vão dizer, “mas aqui não morre”. Não morre é o cacete. O calor traz dengue, zika, giardia, febre maculosa, malária, conjuntivite, febre chikungunya, etc. Ou seja, morre gente pra caramba. Falta quem conte.

Essa transição inverno/primavera (na verdade um verão travestido de floricultura) gera aporrinhações extras. Por exemplo, os comerciantes espertos ligam o ar condicionado no mínimo.

Os modelos split indicam a temperatura desejada e não a temperatura ambiente. Chegamos num restaurante e o ar marca 23 graus, mas a sensação térmica é forte, suamos em bicas, reclamamos com o garçom que logo aponta para os 23 graus. Não chega a rolar bate boca, mas ele sabe que está errado e quando insistimos ele baixa, enfim, para 18. O correto.

Já as atendentes de consultórios, quase todas, sei lá porque são friorentas. Passam o dia sentadas ali, segundo elas “na ponta do iceberg” e quando chegamos está um forno. Pedimos para aumentar o ar e elas resistem com o mesmo argumento: “poxa, mas está marcando 24 graus”. Fazer o que?

Se calor fizesse bem o inferno seria gelado.